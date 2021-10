3. Une nouvelle bouée d’oxygène pour le supérieur

Avec les récentes hausses d’inscriptions en première année de 10, 15 voire 20%, avec les images d’étudiants entassés comme des sardines dans les auditoires, la Fédération ne pouvait rester insensible. On se souvient que le supérieur est financé par enveloppe fermée (et non au nombre d’élèves), enveloppe une première fois regarnie par Jean-Claude Marcourt sous la précédente législature. Et une seconde fois par ce gouvernement: 50 millions supplémentaires et récurrents étaient prévus à l’échéance 2024. Ce sera finalement 80 millions, répartis comme suit: 50 dès 2022 (soit un effort de 14 millions), 70 millions récurrents en 2023 et 80 millions en 2024.