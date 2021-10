Attaque en Norvège: un nouveau bilan, la piste de l’acte terroriste se précise

Le dernier bilan de l’attaque à l’arc qui a eu lieu ce mercredi soir en Norvège fait état de cinq morts et trois blessés. Le suspect a notamment utilisé un arc et des flèches pour attaquer ses victimes. Il s’était converti à l’islam, selon la police, et était déjà apparu dans le radar des services de sécurité en raison de soupçons de radicalisation.