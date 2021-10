Un «ticket sanitaire» pour (presque) rien

Replantons le décor. Fin avril 2021, le Belgique vient de vivre un nouveau mini-confinement de trois semaines baptisé pour l’occasion « pause pascale ». À part les musées, la culture est toujours confinée. À part pour le take-away, les restos sont fermés. On peut nager à la piscine sur rendez-vous mais pas s’entraîner à la salle de sport. La toute grande majorité de la population n’est pas vaccinée mais les doses arrivent et la pression baisse sur les hôpitaux. On commence à oser envisager un nouvel été déconfiné. Les « événements tests » se multiplient sans que grand monde ne comprenne exactement ce que l’on cherche à prouver. Les organisateurs réalisent surtout qu’il sera peut-être possible de réunir du monde en août, à condition de pouvoir assurer au maximum la sécurité sanitaire.