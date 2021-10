L’intelligence artificielle omniprésente

C’est une constante : les systèmes de vidéoconférence deviennent de plus en plus « intelligents » et à l’écoute de leur environnement. En matière de son par exemple, des acteurs comme Microsoft ou Cisco ont intégré dans leur plateforme des algorithmes d’intelligence artificielle qui effacent les bruits de fond. Un téléphone sonne, quelqu’un passe l’aspirateur, le petit dernier pleure dans le couloir… ? rien ne s’entend. Dans la salle de réunion, le système Webex de Cisco peut aussi focaliser la caméra sur le visage de celui qui parle et ne capter que la voix de celui-ci. Toutes les autres conversations parasites sont gommées. « C’est mieux que d’être sur place », sourit Arnaud Caigniet, product manager Webex.