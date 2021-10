Norvège: la piste islamiste est privilégiée après l’attaque terroriste

Un homme converti à l’islam, radicalisé, a tué cinq personnes à Kongsberg, une petite ville norvégienne, avec un arc et des flèches.

Il est venu se promener dans nos rues pour tuer des gens au hasard, c’est horrible… » Cette réaction d’une habitante de Kongsberg, recueillie par le quotidien norvégien Aftenposten, montre bien la panique qui s’est emparée mercredi soir de cette petite ville située à quatre-vingts kilomètres à l’ouest d’Oslo. Pendant trente minutes, un homme armé d’un arc et de flèches a tué quatre femmes et un homme, âgés de 50 à 70 ans, et a blessé deux autres personnes, en parcourant le centre-ville à pied avec la police à ses trousses.