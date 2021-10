Un outil de plus en plus multifonctionnel

Les systèmes de visioconférence ne se contentent plus de mettre en contact des gens via écrans interposés. Ils s’érigent en véritable couteau suisse. « C’est un peu à l’image des téléphones portables », explique Arnaud Caigniet, product manager chez Cisco. « Au début, ils ne servaient qu’à téléphoner et envoyer des SMS. Aujourd’hui, ils servent à peu près à tout. » Les systèmes de visioconférence deviennent ainsi des outils d’aide à l’optimalisation de l’espace. Avec la montée en puissance du télétravail, beaucoup d’entreprises ont décidé de réduire la taille de leurs bâtiments. Parallèlement, le besoin en salles de réunion augmente puisque le présentiel devient de plus en plus réservé aux tâches nécessitant des interactions entre travailleurs. Du coup, la gestion des salles se complexifie. « Le système de vidéoconférence peut aider les entreprises dans cette tâche », explique Arnaud Caigniet.