Réforme du calendrier scolaire: du changement pour les congés de Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en première lecture l’avant-projet de décret réformant les rythmes scolaires annuels dans l’enseignement obligatoire. Cette réforme doit s’appliquer à partir de la rentrée scolaire de septembre 2022 normalement.

Cette réorganisation consiste pour mémoire à alterner des périodes de sept semaines d’apprentissage avec des périodes de deux semaines de congé à la Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques. La réforme prévoit aussi de faire commencer l’année scolaire, non plus le 1er septembre, mais dès le dernier lundi d’août.