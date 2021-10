Intelligence artificielle, réalité virtuelle: la visioconférence en pleine effervescence

Les grands éditeurs de logiciels multiplient les nouvelles fonctionnalités pour rendre la visioconférence plus confortable et l’adapter aux réalités du travail hybride. A quoi faut-il s’attendre dans le futur ?

Suite à la crise du covid, la visioconférence est rentrée de plain-pied dans le quotidien d’un grand nombre de travailleurs. Et elle ne l’a pas quitté depuis. Malgré le retour progressif sur le lieu de travail, elle continue à faire partie de la routine au boulot, le travail hybride étant devenu entre-temps la norme dans bon nombre d’entreprises. Les réunions mélangent de plus en plus souvent des participants présents physiquement et d’autres situés à distance, avec son lot de problèmes : difficulté à intégrer dans la discussion ceux qui sont à distance parce qu’ils voient ou entendent mal leurs collègues, parce qu’ils ne peuvent pas déchiffrer la communication non verbale, établir un contact visuel… difficulté à maintenir la concentration de tous les participants…