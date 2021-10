Celio sort de la procédure de sauvegarde amputé de 100 magasins

Près d'un an et demi après le début de la procédure, en juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a tranché en faveur de son arrêt.

Celio avait été particulièrement touché par la crise sanitaire: la marque avait perdu près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, rien que sur la période entre mars et mai 2020. Elle a ensuite perdu 30 et 45 millions d'euros lors des deux confinements suivants, a indiqué à l'AFP M. Soënen.

En octobre 2020, Celio avait annoncé la fermeture de 102 magasins et la suppression de 380 postes, puis un changement de gouvernance le mois suivant.

Les actionnaires-fondateurs du groupe, Marc et Laurent Grosman, avaient choisi de confier la présidence du directoire à Sébastien Bismuth, président associé de Don't call me Jennyfer, et le poste de directeur général à Joannes Soënen, ancien PDG de Camaïeu et de Toys'R'Us France.

Finalement, ce sont 100 magasins qui ont été fermés, et 330 postes supprimés jusqu'en mars 2021, a indiqué à l'AFP Joannes Soënen, qui estime qu'il s'agissait d'un "effort de rationalisation nécessaire".

La société a depuis retrouvé la confiance de ses créanciers grâce à un "plan de retournement", qui comprenait notamment une réadaptation de l'offre pour proposer des articles plus simples et moins chers, plus de collaborations avec d'autres marques, et une nouvelle stratégie de communication.

Celio table désormais sur un chiffre d'affaires de 506 millions d'euros pour l'année 2021, en dessous de son niveau de 2019 (560 millions), mais avec une "meilleure rentabilité".