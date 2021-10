Voici les différences entre le coronavirus et la grippe saisonnière

Le virus de la grippe saisonnière et le covid-19 sont deux virus comparables, comme l’explique Jean Ruelle, Professeur et chercheur au pôle de microbiologie médical.

Les symptômes chez l’homme sont similaires. On retrouve la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires et les douleurs musculaires. Ces symptômes sont les plus communs, mais sont peu spécifiques.

Les virus se transmettent de la même manière : par voie de transmission aérienne, par contact direct. Cela se fait par la toux et les éternuements en créant des petites gouttelettes qui contiennent le virus. Les mains sales sont également un moyen de transmission, puisqu’elles contiennent des particules du virus.

Les personnes les plus vulnérables sont les personnes plus âgées, au-delà de 60, 75 ou 80 ans. Ensuite, ce sont les patients porteurs d’une pathologie chronique, dont l’immunité peut être mise à mal à cause d’une infection à la grippe ou au covid-19. Les personnes plus jeunes peuvent également souffrir de symptômes plus ou moins forts, mais nécessitent plus rarement une hospitalisation que nos aînés.

Les différences

La grippe et le covid-19 font partie de deux familles virales différentes. Le SARS-CoV-2 fait partie de la famille des Coronavirus. Les virus Influenza qui causent la grippe font partie de la famille des Orthomyxoviridae.

Il n’y a pas de médicament disponible pour le covid-19, alors qu’il existe des antiviraux contre la grippe. L’utilisation est préventive et peut se faire en cas d’épidémies importantes.

À lire aussi Coronavirus: essais positifs pour un médicament qui réduit le risque de développer un covid grave

La grippe peut être prévenue par un vaccin revu chaque année, en fonction de si de nouvelles souches de la maladie émergent ou non.