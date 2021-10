Gare du Nord: la bourgmestre de Schaerbeek accuse l’Office des Étrangers d’avoir mis à mal une action de police

La gestion de la sécurité aux abords de la gare du Nord, nous l’avons déjà écrit plus tôt cette semaine, donne du fil à retordre aux autorités des communes avoisinantes – Schaerbeek, Saint-Josse et la Ville de Bruxelles –, notamment à la suite d’une multiplication de faits délictueux commis au cours du mois dernier. Après le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, c’est maintenant au tour de la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne (Défi), de fustiger ce qu’elle perçoit comme l’inaction des instances fédérales autour de cette problématique. En commençant par rappeler qu’il y a un mois, à la suite d’une fusillade ayant fait un blessé dans le quartier commerçant de la rue de Brabant, les deux maïeurs avaient envoyé très officiellement un courrier à la ministre fédérale de l’Intérieur (Annelies Verlinden, CD&V) ainsi qu’au secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration (Sammy Mahdi, CD&V) en vue de solliciter auprès d’eux un rendez-vous sur la question. Un mois plus tard, la bourgmestre dit toujours ronger son frein.