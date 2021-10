Les images de la marche contre les violences sexuelles à Ixelles (photos et vidéos)

Rappel des faits

C’est un vrai déferlement de témoignages de femmes racontant les agressions sexuelles et les viols liés à deux bars du Cimetière d’Ixelles qui afflue depuis dimanche sur les réseaux sociaux. Au travers de récits relayés par plusieurs comptes, dont principalement celui du collectif « Féminisme Libertaire Bruxelles », les victimes expliquent avoir été droguées pendant leurs sorties : « J’ai été retrouvée inconsciente et « débraillée » , « Je ne savais plus marcher », « Je me suis retrouvée sans force », « Je n’ai que des flashs de la soirée. »