Stib: des perturbations sur les réseaux de métro ce week-end

Des travaux de remplacement d’un aiguillage à hauteur de la station Alma nécessitent l’interruption des métros de la ligne 1. La ligne de bus 76 est prolongée pour permettre la correspondance avec les métros, selon les informations de la Stib.

« Les métros 1 sont remplacés par des M-bus entre les stations Roodebeek et Stockel . Les bus 76 sont prolongés depuis Kraainem jusqu’à Roodebeek afin de donner correspondance aux métros 1 direction G are de l’Ouest . Ils desservent également les arrêts Alma et Vandervelde du M-bus ». La Stib dresse la liste des différents itinéraires.