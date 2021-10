Un Tour de France 2022 sans temps mort

Le Tour de France a dévoilé ses délices, ce jeudi dans un grand barnum au Palais des Congrès de Paris. Une 109e édition dessinée pour ceux qui aiment bousculer les certitudes, particulièrement en première semaine. Alaphilippe, Van der Poel et Van Aert se frottent les mitaines. Tadej Pogacar aussi.

Julian Alaphlippe, moustache à la D’Atragnan et costard, taillé à la serpe, de circonstance, résume avec un certain brio la prochaine Grande Boucle. « De la montagne, des bordures, des pavés qui vont pimenter le Tour, des étapes pour puncheurs. Il y a plusieurs terrains d’expression. Tant mieux, il y aura du mouvement », lance-t-il dans un frémissement de bonheur anticipatif. Bonheur qui doit certainement agiter jusqu’au drapeau danois trônant au cœur de Copenhague, capitale à la fameuse Petite Sirène, accueillant pour la première fois de son histoire un grand départ du Tour de France. « La première impression ? Tout ça donne envie », sourit le double champion du monde. L’épreuve, en tout cas, concentrera plusieurs temps forts, de la nouveauté et quelques grands classiques.