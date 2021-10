Coronavirus: la hausse des contaminations aux Pays-bas et au Royaume-Uni inquiète

Les Pays-Bas ont enregistré mercredi le nombre le plus élevé de nouveaux cas depuis le 29 juillet dernier. Au Royaume-Uni, les contaminations et les décès augmentent également fortement.

Le gouvernement néerlandais est inquiété par le fait qu’une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 semble prendre forme dans le pays alors que le nombre de cas de Covid-19 a augmenté lors des sept derniers jours. Le nombre de cas est désormais 62 % plus élevé que celui de la semaine passée, l’augmentation la plus conséquente depuis la mi-juillet, selon les autorités sanitaires mercredi.

A l’échelle du pays, il y a eu 3.746 nouveaux cas, soit près du double du nombre de cas enregistrés le mercredi précédent. Le nombre de patients a aussi augmenté de manière significative. Plus de 500 personnes sont traitées à l’hôpital pour le Covid-19 et près de 140 en soins intensifs. Le gouvernement qualifie le niveau d’alerte d’inquiétant.

Les conséquences de la fin des restrictions au Royaume-Uni

Sur les 7 derniers jours, la moyenne des contaminations quotidiennes outre Manche est de 32.000. Les décès augmentent également et oscillent entre 100 et 150 par jour. Environ 7.000 personnes sont hospitalisées et les admissions par jour frôlent les 700 par jour. Bien que les hôpitaux du pays ne soient pas saturés pour le moment, les médecins alertent et se plaignent d’une pression supplémentaire sur le système hospitalier, souligne Le Monde. Des chiffres causés par la fin des restrictions sanitaire défendues par le gouvernement britannique.