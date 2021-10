Enzo Scifo, un retour raté dans le football belge

Passé une première fois par le Canonnier entre décembre 2007 et juin 2009 à l’époque de feu l’Excelsior, Enzo Scifo ne s’attendait certainement pas à vivre une deuxième expérience aussi moribonde chez les Hurlus qui avaient pourtant placé pas mal d’espoir en lui. « J’ai hiberné pendant cinq ans par la force des choses. Je ne pensais pas retrouver un job. J’ai beaucoup de respect et d’estime pour les gens qui ont pensé à moi, j’espère être à la hauteur. J’ai envie de prendre du plaisir, d’amener mon expérience et de faire progresser le club », avait alors déclaré l’intéressé lors de son intronisation.