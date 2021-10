Coronavirus: les contaminations s’envolent, les admissions à l’hôpital stagnent

Le nombre de cas remonte… surtout chez les plus âgés et dans certaines provinces du nord du pays. Côté hospitalisations, pour l’instant, pas le moindre frémissement. On est loin des vagues vécues en Europe de l’Est.

Revoilà du rouge – et du rouge vif – dans les publications de l’Institut Sciensano, en charge de délivrer quotidiennement l’évolution des chiffres belges du covid. Le nombre de nouveaux cas détectés est en pleine remontada. Ce jeudi, Sciensano recensait 2.114 nouvelles contaminations par jour (+11,5 % sur une semaine). Un chiffre qui reflète une moyenne calculée entre le 4 et le 10 octobre. Or les premières données – provisoires – du lundi 11 octobre sont disponibles, et font déjà état de 3.872 cas détectés sur 24 heures. On n’avait plus vu ça depuis plus de cinq mois (le 3 mai). Que se passe-t-il ? Le Soir a tenté d’y voir clair.

