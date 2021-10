Binche et le Tour de France: l’histoire d’amour est désormais sérieuse

La Grande Boucle, qui a dévoilé ses charmes divers et variés ce jeudi à Paris, va retrouver la Belgique. Au programme une incursion d’un peu plus de soixante bornes, lors de la sixième étape, après un départ de Binche pour pousser vers Longwy, où un certain Peter Sagan s’était imposé en ayant pourtant déchaussé il y a quatre ans. La dernière fois que le Tour de France avait proposé ses joies et couleurs en Belgique, c’était déjà à Binche, à l’occasion là aussi d’un départ. En 2019. L’attente n’aura donc duré qu’une respiration pour la cité du Carnaval, qui va retrouver le peloton le 7 juillet prochain. Un coup de force, forcément, tant les candidatures s’amoncellent sur le bureau de Christian Prudhomme, l’homme fort de l’épreuve. Une nouvelle consécration, aussi, pour la ville hennuyère qui s’impose grand plateau sur la carte du cyclisme ces dernières années.