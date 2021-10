Le Covid Safe Ticket, une leçon de mauvaise communication

Certes, l’imbroglio institutionnel de notre pays, les différentes idéologies des partenaires n’ont pas aidé à faire rapide et simple. Mais la liste des erreurs et des flottements reste impressionnante.

Vous n’êtes pas tout à fait sereins face à l’entrée en vigueur, ce vendredi à Bruxelles, du Covid Safe Ticket ? Vous ne comprenez rien à ce nouvel outil désormais indispensable pour garder une vie sociale dans la capitale et dès le 1er novembre en Wallonie ? Consolez-vous, vous n’êtes probablement pas un cas isolé. L’introduction du pass sanitaire à la belge, bien après ses voisins français, néerlandais et italiens, s’est faite dans la plus grande confusion. D’un simple « ticket » qui ne devait être utilisé qu’à l’occasion de quelques grands événements à la fin des vacances, le CST (pour les intimes) est devenu en quelques semaines l’unique sésame pour entrer à la salle de fitness ou au cinéma. Du moins, si l’on peut prouver que l’on est vacciné ou testé.