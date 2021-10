WTA Indian Wells: Elise Mertens, associée à Su-Wei Hsieh, rejoint la finale et vise un 14e titre en double

La paire championne à Wimbledon cette année a battu en demi-finales, dans une réédition de celle de Wimbledon, les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 8) et Ena Shibahara (WTA 8), 3e tête de série, en deux sets 6-2 et 6-0. Le match a duré à peine 56 minutes.

Mertens et Hsieh seront opposées aux vainqueures de l’autre demi-finales entre le duo ukraino-letton composé de Lyudmyla Kichenok (n.c. en double) et Jelena Ostapenko (WTA 33) et celui formé par la Russe Veronika Kudermetova (WTA 31) et la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 16).