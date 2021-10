Zizou Bergs: «Roger Federer a changé le tennis»

En l’absence de David Goffin, Zizou Bergs sera l’attraction belge de l’European Open d’Anvers qui débute ce lundi. Casque blond, sourire ravageur et tennis explosif, le grand espoir limbourgeois (188e mondial à 22 ans) a tout en lui pour faire chavirer la foule de la Lotto Arena qu’il avait déjà conquise, l’an dernier ! Avec ce prénom, le jeune Bergs était déjà certain de ne pas passer inaperçu, et une fois qu’on le rencontre, l’effet est le même : on ne peut pas l’oublier !