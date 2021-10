Adele dévoile son nouveau single «Easy On Me» (vidéo)

La chanteuse britannique a fait son grand retour, six ans après la sortie de son dernier album.

Après cinq ans d’absence et plusieurs jours de teasing, la chanteuse britannique Adele a dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi « Easy On Me », le premier single de son futur album « 30 », qui sortira le 19 novembre. Une ballade nostalgique sur fond de piano.

Un événement très attendu par ses fans, son dernier album est sorti il y a désormais six ans. Qu’attendre de « 30 » ? Le nombre est une référence à l’âge qu’elle avait quand elle a commencé à écrire cet album, il y a trois ans. « A 30 ans, ma vie s’est effondrée sans prévenir », a évoqué Adele, 33 ans, dans une interview à Vogue la semaine dernière. « J’ai l’impression que cet album est de l’auto-destruction, puis de l’auto-réflexion et de l’auto-rédemption ».