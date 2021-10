Italie: entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire au travail

En Italie, un pass sanitaire obligatoire entre en vigueur à partir de ce vendredi sur le lieu de travail. Les travailleurs des secteurs public et privé doivent désormais démontrer qu’ils sont vaccinés, qu’ils ont réalisé un test Covid avec résultat négatif ou qu’ils se sont rétablis après avoir été infectés.

Environ 23 millions de personnes sont concernées par la nouvelle règle, qui vise à éviter les infections au bureau ou à l’usine et les quarantaines collectives. «Pour les entreprises et les travailleurs, le pass augmente la sécurité sur le lieu de travail et garantit la production», a déclaré le vice-président de l’organisation patronale Confindustria Maurizio Stirpe.