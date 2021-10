Marie Lemeland: «La bâtardise ne se romance pas»

Quelque chose ne tournait pas rond. Et puis un jour, Marie Lemeland a appris qu’elle n’était pas la fille de son père. Une quête difficile a alors commencé. Elle en a tiré un livre : « Le Syndrome du bâtard ».

Avec Le Syndrome du bâtard, Marie Lemeland livre un récit personnel qui dévale dans les profondeurs de l’intime et trace le long chemin qu’il faut parcourir pour « se redonner sa vraie place » dans la famille et dans la société. Un mot-clé : « savoir ». Savoir où sont ses vraies origines peut aider à rendre la vie plus acceptable, plaide la blogueuse française.

Vous avez appris à 30 ans que vous étiez une enfant illégitime de la bouche de votre mère. C’est le tournant d’une vie ?