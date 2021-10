«Violeur, à toi d’avoir peur», «Mon corps, mon choix»: 1.300 personnes ont manifesté à Ixelles (photos)

Près de 1.300 personnes, selon la police, ont pris part jeudi soir au Cimetière d’Ixelles à une marche en soutien aux victimes de violences sexuelles. Des dizaines de témoignages affluent depuis dimanche concernant des viols et agressions sexuelles et visent un employé des bars Waff et El Café, situés dans le quartier.

Le cortège a démarré à 20h du rond-point du Cimetière d’Ixelles et a descendu la chaussée de Boondael, en direction de la place Fernand Cocq, aux cris notamment de « Mon corps, mon choix et ferme ta gueule », « Tout le monde déteste la police », « Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes radicales et en colère », « Violeur, à toi d’avoir peur », avant d’arriver devant l’hôtel de Ville d’Ixelles, sur la place Fernand Cocq, où les manifestantes ont continué à entonner leurs refrains.