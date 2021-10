«Santé» de Stromae, retour réussi pour le maestro

Surprise : Stromae a publié son nouveau single ce fameux vendredi 15, alors qu’Adele signe son grand retour et que Coldplay publie son neuvième album.

C’est à croire que Stromae nous avait lus puisque pas plus tard que cette semaine où nous évoquions le grand retour d’Adele comme de Coldplay, ce vendredi 15, nous parlions de lui, de son silence (relatif) de huit ans et de son retour attendu et annoncé.