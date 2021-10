«Madame a des envies, le premier film féministe»

Léon Gaumont, fondateur de la plus ancienne compagnie de cinéma encore en activité dans le monde, l’a oubliée dans ses mémoires. En 1894, il avait engagé Alice Guy comme sténodactylo. Trois ans plus tard, elle tournait pour lui son premier court-métrage, La Fée aux choux . En 1902, après avoir mis en boîte plusieurs dizaines de films, elle devient la directrice de son « théâtre de prises de vues ».

Un peu plus tard, elle engage pour la Gaumont Louis Feuillade, futur réalisateur des Fantômas. Entre-temps, cette pionnière invente le péplum avec La Naissance, la Vie et la Mort du Christ , un blockbuster dans lequel elle dirige 300 figurants. Puis son mari, Herbert, l’entraîne à New York, où Alice fonde la Solax et ose A Fool and His Money , le premier film avec des acteurs afro-américains.