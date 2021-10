Vincent De Wolf à propos du pass sanitaire: l’outil «n’est pas bien conçu, on n’a pas les moyens» Le bourgmestre d’Etterbeek a pointé les difficultés que signifie pour les pouvoirs locaux l’introduction élargie du Covid Safe Ticket.

Par Belga Publié le 15/10/2021 à 09:31 Temps de lecture: 2 min

Le président de la Conférence des bourgmestres bruxellois, Vincent De Wolf, a mis en exergue ce vendredi les difficultés liées au pass sanitaire élargi. Si c’est bien aux bourgmestres que revient le devoir de faire respecter les nouvelles obligations, « on n’est pas ravi » car l’outil « n’est pas bien conçu, on n’a pas les moyens et cela n’a pas été bien communiqué », a résumé en matinée le libéral, au micro de Bel RTL. À lire aussi Comment le pass sanitaire s’est imposé à Bruxelles Depuis ce vendredi, le CST est exigé à travers tout Bruxelles pour assister à un évènement (50 personnes en intérieur et 200 personnes à l’extérieur), un spectacle, un congrès, ou pour aller au restaurant ou au bar en intérieur, au club de sport, ou rendre visite à quelqu’un en maison de repos.

« Opacité » Les bourgmestres se plaignent cependant, selon Vincent De Wolf, d’une certaine « opacité dans les instructions » (CST obligatoire dans un bar mais pas en terrasse, pas pour le take away, etc.), et d’un manque de moyens pour faire respecter les règles. « On nous dit par exemple qu’il faut des contrôles des visiteurs dans les homes, mais il n’y a déjà pas assez d’encadrement des résidents », note-t-il. Dans sa commune, on a donc décidé d’engager des étudiants chargés de vérifier les CST des visiteurs, pour ne pas surcharger le personnel soignant.