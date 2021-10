L’incroyable vidéo d’Erling Haaland à l’entraînement qui affole la toile

Ce n’est pas la dernière vidéo postée par le club allemand qui vous fera penser le contraire. Dans celle-ci, on y voit l’ancien buteur du Red Bull Salzbourg empiler aisément trois ballons au niveau du point de penalty, avant de placer successivement ceux-ci dans la lucarne du but, pile au milieu d’une cible préalablement disposée.

Ce n’est plus un secret pour personne : le Norvégien Erling Haaland est une véritable machine à buts. Du haut de ses 21 ans, le « Cyborg », comme il est justement surnommé, ne cesse d’impressionner avec le Borussia Dortmund. Et ce aussi bien en match officiel qu’à l’entraînement !

Une séquence qui a visiblement eu son petit effet, puisqu’elle est véritablement en train de secouer le monde du ballon rond. Avec une seule question dans le chef des fans de football : trucage ou pas ? En commentaire de cette vidéo, le compte Twitter du BvB affirme qu’il n’y a pas d’effets spéciaux : « C’est réel, croyez-nous. » Avant d’ajouter : « Pour être honnête, l’empilement des ballons est la partie la plus impressionnante. » C’est justement ce qui interpelle le plus les internautes. Comment est-ce possible de trouver aussi vite et aussi facilement le point d’équilibre parfait entre les trois ballons ? Sans parler de l’immobilité des balles du dessous lors des frappes du Norvégien. Quoi qu’il en soit, cette vidéo n’a pas fini de faire parler d’elle. Alors, trucage ou pas, on peut dire que c’est un coup marketing plutôt réussi pour le Borussia Dortmund…