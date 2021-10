Rallye de Catalogne: Ogier pas bien réveillé, Neuville suit de près le leader Evans

Manifestement, Elfyn Evans n’a pas l’intention de laisser Sébastien Ogier décrocher son 8e titre facilement et ce dernier va devoir se ressaisir. « J’avoue que je n’étais pas très bien réveillé », expliquait le Français au terme de Vilaplana 1. « J’ai dû me battre contre pas mal de sous-virage et je me suis montré trop prudent dans certaines portions rapides. »

Le chrono confirme : Ogier a concédé 8,1 secondes à son équipier Evans pour qui, en revanche, tout s’est bien passé. « J’ai pu attaquer franchement, sans la moindre appréhension », affirmait le Gallois. « La voiture fonctionne parfaitement. »