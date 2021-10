Bâtiments scolaires: le Segec saisit la Cour constitutionnelle

Le débat sur les bâtiments scolaires est loin d’être terminé. Le Segec (le Secrétariat général de l’enseignement catholique) et l’Ufapec (l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique) sollicitent l’arbitrage de la Cour constitutionnelle dans le cadre de la répartition des fonds européens affectés à la rénovation des bâtiments scolaires, ainsi qu’à l’amélioration de leur efficacité énergétique. Les pouvoirs organisateurs (PO) de l’enseignement catholique pointe « l’inégalité de traitement dans la répartition des moyens » entre les différents réseaux d’enseignement.

Pour rappel, le décret voté le 29 septembre 2021 prévoit une somme de 230 millions d’euros pour l’ensemble des établissements de l’enseignement obligatoire et de l’enseignement supérieur non-universitaire. Le texte octroie 41 % de l’enveloppe au seul réseau WBE (Wallonie-Bruxelles enseignement) qui scolarise 15 % des élèves, 34 % aux communes et des provinces qui scolarisent 35 % de la population scolaire, et enfin 25 % aux écoles libres (catholiques et non-confessionnelles) qui scolarisent 50 % des élèves. « Cette clé de répartition est la plus inéquitable à avoir été inscrite dans un décret relatif aux infrastructures scolaires, et ce depuis plus de 25 ans », pointe le lobby catholique. « En moyenne, WBE disposera de 812€/élève alors que, pour les PO de l’enseignement libre, ce montant sera de 148€, c’est-à-dire cinq fois moins (18 %). »