Panneaux solaires: fin de la compensation pour les prosumers bruxellois

Dans deux semaines, les propriétaires de panneaux photovoltaïques de la capitale ne toucheront plus de compensation pour l’électricité qu’ils produisent. Ils pourront toutefois la revendre. Mais l’impact négatif sur la facture est inévitable.

Les propriétaires de panneaux solaires commencent sans doute à s’habituer… une nouvelle fois, leur sort va changer. Ici, c’est à Bruxelles que ça se passe. La Région va mettre fin le 1er novembre au système de compensation dont bénéficiaient les 9.000 détenteurs de panneaux solaires de la capitale dont la puissance de l’installation de production est inférieure ou égale à 5 kW (installation classique pour un ménage). Pour faire simple, plus question pour eux de déduire de leur facture d’énergie le volume d’électricité qu’ils produisent et réinjectent dans le réseau.

Ce n’est pas une surprise. Début 2020, les prosumers n’étaient déjà plus compensés pour les frais de réseau, mais uniquement pour la partie « énergie » de la facture. Ici, plus rien pour l’entièreté de la note, qui, inévitablement, va grimper. Toutefois, l’énergie injectée ne sera pas totalement perdue. Elle va pouvoir être revendue, et ce grâce à l’introduction du « tarif d’injection ».