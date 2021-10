Mercato cycliste: Miguel Angel Lopez retourne chez Astana

Miguel Angel Lopez et Movistar s’étaient séparés il y a deux semaines, quelques jours après l’abandon du Colombien au Tour d’Espagne. Un abandon qui avait fait couler beaucoup d’encre. Piégé dans le final de la 20e et avant-dernière étape à 60 km de l’arrivée, le Colombien, 3e du général, visiblement frustré, avait mis pied à terre alors qu’il comptait 5 minutes de retard sur le groupe Roglic et que le podium final semblait lui échapper.

Miguel Angel Lopez avait rejoint Movistar en début d’année. Cette saison, il a remporté le Tour d’Andalousie et la 18e étape de la Vuelta. Il avait abandonné au Tour de France et au Tour d’Espagne.