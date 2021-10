Rallye de Catalogne: le même chrono pour Neuville et Evans dans l’ES2

Les 21,8 km du 2e secteur ne sont pas parvenus à départager Elfyn Evans et Thierry Neuville qui ont signé le même temps au dixième près. Voilà qui donne une idée de leur bagarre.

« Je ne suis pourtant pas très heureux de ma prestation dans cette spéciale toute nouvelle », confiait le leader à l’arrivée. « Mes notes n’étaient pas parfaites, je n’arrivais pas à me lâcher complètement ».

Pour notre compatriote, c’est le comportement de la Hyundai qui pose problème : « Il va falloir qu’on travaille sur le châssis. Je me bats toujours contre un sous-virage énorme. La voiture ne veut pas tourner et plus d’une fois, j’ai dû sauver la situation au frein à main. »