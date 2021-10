Energie: l'Allemagne baisse une taxe pour alléger la facture des ménages

Cette taxe, mise en place en 2000, touche l'ensemble des consommateurs d'électricité et est destinée à financer le développement des énergies renouvelables dans le pays.

La redevance sur les énergies renouvelables (EEG) va baisser de près de moitié, à "3,723 cents/kWh en 2022" contre 6,5 cents/kWh actuellement, ont annoncé dans un communiqué les quatre gestionnaires du réseau allemand, 50Herz Transmission, Amprion, TenneT TSO et TransnetBW.

Sa diminution est justifiée par "le haut niveau des prix de l'électricité sur les marchés", ont détaillé les gestionnaires.

Le gouvernement allemand avait déjà formulé son intention de baisser la redevance, avant même la flambée des prix de l'électricité.

Berlin compensera les moindres rentrées avec les recettes de la tarification du CO2 mise en place en début d'année.

Cette taxe carbone vise en priorité les énergies polluantes utilisées par les transports et les habitations, contrairement à la contribution EEG, qui ne distingue pas la source de l'électricité consommée.

Ces derniers jours, de plus en plus de voix s'élevaient pour demander au gouvernement d'agir, face à la hausse des prix de l'électricité, l'une des plus chères d'Europe.

L'association de consommateurs VZBV a ainsi appelé jeudi le gouvernement à empêcher une "explosion des charges" pour les foyers allemands.

Les analystes notent que la redevance EGG n'étant qu'une composante du prix de l'électricité, la facture des ménages allemands pourrait se stabiliser, sans baisser drastiquement. Car d'autres composantes comme les coûts d'approvisionnement que les fournisseurs d'énergie doivent payer pour l'électricité ont considérablement augmenté.

Les prix du gaz naturel ont flambé ces dernières semaines sur les marchés mondiaux, tirant dans leur sillage les prix de l'électricité un peu partout en Europe.

La formation des prix sur le marché de l'électricité en Europe obéit en effet à une logique complexe et suit les prix du gaz, plus que les coûts de production réels dans chaque pays.