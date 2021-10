L’audition attendue d’Hervé Jamar sur les inondations: il n’y a pas eu «de faille, peut-être des erreurs légères»

Tout le monde a fait le maximum avec les moyens disponibles. Je ne vois pas de faille. Il peut peut-être y avoir eu des erreurs légères, comme envoyer l’armée dans un village plutôt que dans un autre. Mais je ne vois pas de faute d’organisation, de gestion ou d’appréciation dans le chef de mes services », a affirmé le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, vendredi, lors de son audition – fort attendue – devant la commission d’enquête parlementaire sur les inondations. Et si des fautes devaient malgré tout avoir été commises, « je les assume personnellement, même si je n’étais pas physiquement présent » durant les premiers jours, a-t-il ajouté.

« J’ai évidemment eu des coups de fil avec Catherine Delcourt. Moi j’étais ’en congé’, entre guillemets, et elle, elle gérait les réunions depuis la nuit du 13 au 14 juillet… Il ne nous a pas fallu deux minutes pour comprendre qu’il valait mieux qu’elle continue la gestion opérationnelle de la cellule de crise provinciale, vu le nombre de réunions, alors que moi-même je revenais et je me mettais ’à son service’. C’est peut-être les rôles à l’envers, mais je crois que nous avons pris la bonne décision » pour ne pas perdre de temps, a souligné Hervé Jamar.

Déclaration polémique au « Soir »

C’est dans ce contexte que ce dernier avait indiqué, dans un entretien au Soir, avoir été « gouverneur bénévole », ce qui avait fait couler beaucoup d’encre et que n’ont pas manqué de lui rappeler, ce vendredi, plusieurs parlementaires.

Un « capitaine qui ne reprend pas le bateau »

« Le capitaine est sur le terrain mais ne reprend pas en main le bateau. Je ne comprends pas », a ainsi dit André Frédéric (PS). « Ou vous êtes présent et vous prenez vos responsabilités ; ou vous n’êtes pas là. Je ne comprends pas pourquoi vous n’avez pas repris le gouvernail », a enchaîné François Desquesnes (cdH). « Si j’avais repris mes fonctions directement, on aurait perdu deux ou trois heures, ce qui, j’en suis convaincu et je ne changerai pas d’avis, aurait été préjudiciable pour les sinistrés », leur a notamment répondu Hervé Jamar.