Coronavirus: la hausse des contaminations pourrait encore s'accélérer, selon Van Gucht

Après une longue période de stabilité des chiffres du covid-19, on constate aujourd’hui une tendance à la hausse, pour tous les âges et dans tout le pays. C’est ce qu’a déclaré Steven Van Gucht de Sciensano, vendredi, lors de la conférence de presse hebdomadaire. Il s’attend à ce que l’augmentation s’accélère dans les semaines à venir.

Un avertissement

Selon lui, la situation «devrait s’accélérer». «On vit de plus en plus à l’intérieur, les contacts sont plus rapprochés et beaucoup plus d’événements se font à l’intérieur. De plus, depuis le 1er octobre, nous connaissons de nouveaux assouplissements comme l’ouverture des dancings», a-t-il continué de détailler. Néanmoins, la couverture vaccinale montrant son efficacité, la situation dans les hôpitaux reste gérable pour l’instant. «Il faut maintenir les efforts», a cependant averti Steven Van Gucht.

Comment expliquer cette hausse?

L’assouplissement des règles combiné au climat automnal. «Ces derniers jours, nous avons eu entre 3.000 et 4.000 contaminations par jour. Plus de 5% des tests sont positifs», a-t-il précisé. L’augmentation est globale mais c’est surtout en Flandre occidentale (+62%) et dans le Limbourg (+69%) qu’elle est la plus marquée. A noter que ces deux régions avaient le taux le plus faible de contaminations ces dernières semaines.

Non seulement le nombre d’infections, mais aussi le nombre d’admissions à l’hôpital (+5 %) et le nombre de décès (+47 %) sont en hausse. Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,06, ce qui signifie que le virus circule à nouveau davantage. Plus il circule, plus le risque d’une hausse importante des contaminations augmente. «Mais le vaccin offre toujours une bonne protection contre une hospitalisation et cette protection ne diminue pas pour l’instant», rassure Van Gucht.

Les chiffres

Entre le 5 et le 11 octobre, en moyenne, 2.277 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés vendredi. Il s’agit d’une hausse de 19 % par rapport à la semaine précédente.

Entre le 8 et le 14 octobre, 60,4 admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 5 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 790 personnes infectées sont hospitalisées, dont 192 traitées en soins intensifs.