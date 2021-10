Suspicions d’agressions sexuelles: le bourgmestre d’Ixelles songe à fermer le Waff et El Café

Près de 1.300 personnes ont pris part jeudi soir au Cimetière d’Ixelles à une marche en soutien aux victimes de violences sexuelles. Christos Doulkeridis envisage de fermer Le Waff et El Café.

Une marche en soutien aux victimes de violences sexuelles a réuni près de 1.300 personnes jeudi soir à Ixelles, selon la police. « Mon corps, mon choix et ferme ta gueule », « Violeur, à toi d’avoir peur » : pouvait-on entendre dans le cortège. Une délégation a été reçue par le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis, à la fin de la manifestation.

À lire aussi «Violeur, à toi d’avoir peur», «Mon corps, mon choix»: 1.300 personnes ont manifesté à Ixelles (photos)

« Le bourgmestre a très bien expliqué ce qu’il fait et entend faire, au-delà de la décision de fermeture immédiate des deux bars (pour laquelle il veut monter un dossier qui pourra éventuellement résister aux recours) et du renforcement de la présence policière demandé par les filles et dans les limites imposées par les procédures judiciaires en place », a expliqué sur sa page Facebook Monica Frassoni, conseillère municipale d’Ixelles.