Umicore s'assure un approvisionnement durable à long terme de lithium

L'accord avec Ganfeng Lithium Co. Ltd, basée à Jiangxi (Chine), concerne l'approvisionnement de lithium à partir de 2022 et couvrira une partie importante des besoins futurs d'Umicore en lithium en Asie. Le lithium est extrait de gisements de roche dure en Australie "selon les normes de durabilité les plus strictes", assure-t-on.