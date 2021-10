Assassinat de Samuel Paty: un hommage rendu dans les toutes les écoles de France

Un après après l’assassinat de Samuel Paty, l’enquête continue. Dans les écoles on rend hommage à l’ancien professeur avec une minute de silence, des débats en classe ou encore, la diffusion de documentaires autour de la laïcité.

Qu’est-ce pour vous, la liberté d’expression ?, A-t-on le droit de blasphémer ?» Tout au long de la journée de vendredi, écoliers, collégiens et lycéens rendent hommage à Samuel Paty, tué il y a un an pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.

«Les établissements ont la liberté de s’organiser. Cela pourra prendre la forme d’échange, de discussion. C’est l’occasion de parler de la place du professeur, du savoir», a expliqué jeudi le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer.

En revanche, M. Blanquer a déjà prévenu : si ces hommages venaient à être «perturbés», les élèves concernés seraient «sanctionnés», a-t-il insisté au micro de RMC jeudi.

Mercredi déjà, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait appelé les préfets à une «vigilance totale» lors de cet hommage, et plus particulièrement «dans et aux abords des établissements scolaires».

Rappel des faits

Le 16 octobre 2020, ce professeur d’histoire-géographie de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège, à Conflans-Sainte-Honorine, par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe d’origine tchétchène, tué peu de temps après par la police.