«Gouverneur bénévole»: Hervé Jamar s’explique sur ses propos suite aux inondations

« J’ai évidemment eu des coups de fil avec Catherine Delcourt. Moi j’étais ’en congé’, entre guillemets, et elle, elle gérait les réunions depuis la nuit du 13 au 14 juillet… Il ne nous a pas fallu deux minutes pour comprendre qu’il valait mieux qu’elle continue la gestion opérationnelle de la cellule de crise provinciale, vu le nombre de réunions, alors que moi-même je revenais et je me mettais ’à son service’. C’est peut-être les rôles à l’envers, mais je crois que nous avons pris la bonne décision » pour ne pas perdre de temps, a souligné Hervé Jamar.

C’est dans ce contexte que ce dernier avait indiqué, dans un entretien qu’il nous avait accordés, avoir été « gouverneur bénévole », ce qui avait fait couler beaucoup d’encre et que n’ont pas manqué de lui rappeler, ce vendredi, plusieurs parlementaires. « Ce que j’ai voulu dire, sans doute de manière maladroite, c’est que je suis venu en appui de l’équipe. On a travaillé ainsi, en parfaite collaboration, jusqu’au 19 juillet puis on a officiellement ré-inversé les rôles », s’est défendu le gouverneur.

« Nous n’étions pas trop de deux gouverneurs sur place pour pouvoir faire face aux opérations… Je ne veux pas que l’on puisse sous-entendre que le fait de ne pas avoir repris mes fonctions d’emblée aurait pu prêter à conséquence », a-t-il poursuivi sans pour autant convaincre les membres de la commission.

Critiques des députés

« Le capitaine est sur le terrain mais ne reprend pas en main le bateau. Je ne comprends pas », a ainsi dit André Frédéric (PS). « Ou vous êtes présent et vous prenez vos responsabilités ; ou vous n’êtes pas là. Je ne comprends pas pourquoi vous n’avez pas repris le gouvernail », a enchaîné François Desquesnes (CDH).

« Je suis ici, devant vous, en tant que témoin ; pas en tant que prévenu. Je ne répondrai pas à votre réquisitoire », a ainsi sèchement rétorqué le gouverneur à François Desquesnes qui lui reprochait, outre ses « réponses confuses », de ne pas avoir repris les rênes de la gestion de crise dès son retour de vacances.

« J’entends vos reproches. Je veux bien être dans l’abstrait, l’intellectuel, la responsabilisation, le judiciaire, le réquisitoire… Je veux bien que l’on ergote mais je suis parfaitement clair en termes de responsabilité personnelle sur cette décision. On était le nez dans le guidon ; on a continué à gérer dans la continuité. Est-ce que j’aurais dû reprendre les commandes dès le 15 au matin au détriment des sinistrés ? », a ajouté Hervé Jamar.

Spams

Ce dernier s’est également défendu d’un manque de communication avec les autorités locales, alors que plusieurs bourgmestres ont assuré ne pas avoir été prévenus du déclenchement de la phase de crise provinciale. « En 2019, le centre de crise wallon a mis à jour les adresses email et GSM. En province de Liège, la moitié des communes ont répondu », a-t-il expliqué. « Je ne vois pas la moindre erreur dans la communication de mes services. Et je ne suis pas responsable du fait que certains mails sont arrivés dans les spams des boîtes mails des communes », a asséné le gouverneur, en réponse au député PTB Julien Liradelfo.

« Je ne peux pas entendre que des gens sont morts parce que des mails ont été envoyés aux mauvaises adresses ou sont tombés dans les spams », avait auparavant remarqué le député d’extrême gauche. « On ne peut pas reprocher aux communes de ne pas avoir lu leurs mails le 14 juillet alors que certaines d’entre elles étaient déjà sous eau », s’était pour sa part agacé le socialiste André Frédéric.