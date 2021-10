L’UEFA veut changer la règle du hors-jeu après le but polémique de Kylian Mbappé lors de la finale de Nations League

La règle du hors-jeu pourrait très bientôt être modifiée à cause de la polémique survenue lors de France-Espagne…

Il y a quelques jours à peine, l’équipe de France soulevait le trophée de la Ligue des Nations, après être venue à bout de l’Espagne. Une victoire acquise grâce à des réalisations de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Mais le but de ce dernier a traîné derrière lui une vaste polémique. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain était vraisemblablement hors-jeu au moment de la passe. Sauf que le ballon aurait été légèrement dévié par le défenseur central Éric Garcia, ce qui a annulé la position fautive du Français. Une justification bien évidemment très dur à accepter pour la Roja et ses nombreux fans, qui ont vivement critiqué l’arbitrage de cette finale.

Cinq jours après cette polémique, Roberto Rosetti, le responsable de l’arbitrage au sein de l’UEFA, est revenu sur ces événements. Ce dernier a pris la défense de l’arbitre anglais de cette joute, Anthony Taylor, mais il a également évoqué une modification du règlement en vigueur. « Anthony Taylor a pris une décision correcte, basée sur la règle existante et son interprétation officielle », explique l’ancien arbitre. « Toutefois, ce cas nous montre que l’interprétation actuelle de la loi semble être en conflit avec l’esprit de la loi elle-même, qui est d’empêcher tout joueur de tirer avantage de sa position de hors-jeu. La position de l’UEFA est donc qu’il est possible d’améliorer la formulation de cette règle, pour la rendre conforme à l’objectif de la loi sur le hors-jeu et à l’esprit du jeu. »