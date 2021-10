Lucy, en route vers Jupiter

Une sonde américaine est lancée en direction d’astéroïdes voisins de Jupiter. De quoi espérer remonter aux origines du Système solaire. Et aux prémisses de la vie sur Terre.

S’approcher et étudier les objets les plus primitifs du Système solaire pour remonter le temps jusqu’à la formation des planètes qui le compose. C’est l’ambition de Lucy, la sonde spatiale que la Nasa va envoyer ce samedi vers des astéroïdes particuliers, résidant sur l’orbite de Jupiter. Cette appellation a été choisie en référence à une autre Lucy, celle du paléontologue Yves Coppens. La mise au jour de ce célèbre squelette d’Australopithèque daté de 3,18 millions d’années avait révolutionné notre perception des origines humaines. Avec sa sonde lancée vers Jupiter, l’agence spatiale américaine entend bien, quant à elle, révolutionner les connaissances relatives à la naissance de notre Système solaire. Et aux bases de la vie sur Terre.