Salim Haouach: «Je conteste le système belge parce que c’est mon pays»

Dans la famille Haouach, on imagine les dîners de famille plutôt animés. A ma gauche, Salim Haouach, comédien et metteur en scène qui joue actuellement une pièce sur les violences policières. A ma droite, sa sœur, Salma Haouach, porte-parole du MR. Et, au centre, une autre sœur, Ihsane Haouach, nommée par Ecolo au poste de commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes avant de récemment démissionner, lors d’une controverse liée au port du voile et à une note de la Sureté de l’Etat, polémique nourrie notamment par… le MR. Alors, ces dîners de famille, compliqués ? « Pas du tout », nous répond Salim Haouach, par ailleurs directeur de Ras El Hanout, association socio-culturelle à Molenbeek. « On arrive à discuter, dans le respect. Quand je vois ce qui est arrivé avec Ihsane, je me demande pourquoi, si on arrive à vivre en famille avec des opinions aussi différentes, on n’y arrive pas dans la société ? »