Adam Michnik, fondateur de Gazeta Wyborcza: «On entre dans une bataille entre l’Europe démocratique et l’Europe autoritaire»

Héros de la lutte contre le communisme et l’antisémitisme, le rédacteur en chef du quotidien polonais Gazeta Wyborcza témoigne de la nécessité absolue du combat pour la démocratie et la liberté de la presse.

Franchir le seuil de la porte du bureau d’Adam Michnik, c’est sauter à pieds joints dans un grand bain d’histoire polonaise. Clichés, récompenses placardées au mur, piles de dossiers et de livres en équilibre précaire : dans l’antre du fondateur de Gazeta Wyborcza, où se mêlent effluves de cigarette et de vieux papier, tout témoigne de l’histoire de son combat contre le communisme, pour la démocratie et pour la liberté de la presse. Il nous reçoit dans la foulée d’un entretien avec le journaliste russe Dmitri Mouratov, prix Nobel de la paix 2021. Et s’accroche, avec fermeté, à la possibilité de lendemains meilleurs pour la démocratie polonaise.

Quand vous avez appris la décision de la Cour constitutionnelle, comment avez-vous réagi ? C’était juste une étape de plus ou quelque chose qui était vraiment comme l’effet d’une bombe ?