«Trump a perdu»: un panneau d'affichage républicain géant fait parler de lui à Times Square (photos)

« Trump a perdu ». « Plus besoin de vérifications », c’est un appel à l’ancien président pour qu’il cesse de contester le résultat des élections. Selon le groupe républicain qui a mis en place ces panneaux (car il y en a plusieurs) : « Les panneaux d’affichage seront placés dans des lieux publics clés dans les États où il y a encore un débat sur les résultats des élections de 2020, notamment en Géorgie, en Floride, au Texas, en Pennsylvanie, au Michigan, en Virginie, au Wisconsin et en Arizona, ainsi qu’à Times Square à New York ». Cette campagne est une autre tentative de la part des républicains « anti-Trump » d’affaiblir Donald Trump.

Fin septembre, Donald Trump a demandé un recomptage de plus de deux millions de votes dans le comté de Maricopa, le plus grand comté de l’État de l’Arizona. Il s’est avéré non seulement que Joe Biden a été confirmé comme vainqueur, mais aussi que Donald Trump a reçu 261 votes de moins qu’on ne le pensait, et Biden 99 de plus, selon Het Laatste Nieuws. Et pourtant, Trump a continué d’insister sur le fait que des « preuves irréfutables » de fraude électorale étaient en train d’être déterrées.