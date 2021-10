Les Red Lions ne veulent pas réinventer leur identité

Le discours est précis. Limpide. Identique dans la bouche de chacun des joueurs. Même s’ils ont, à présent, déjà tout gagner (ils sont champions olympiques, du monde et d’Europe et ils ont remporté la Pro League en 2021), personne n’est encore repu chez les Lions. Et la faim de victoires, de succès, de titres, de gagner, tout simplement, est toujours aussi grande. La preuve. Personne n’a décidé d’arrêter sa carrière internationale après la conquête de l’or à Tokyo, à l’exception de Thomas Briels. Le groupe est plus ambitieux que jamais et les numéros 1 mondiaux ont déjà les yeux rivés sur leurs prochains objectifs. À commencer par cette Pro League qui constituera la rampe de lancement idéale vers la Coupe du monde qui aura lieu, en Inde, en janvier 2023.