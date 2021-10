Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku, qui sera absent plusieurs semaines en raison d’une nouvelle blessure

« Jérémy Doku s’est fait mal mais à un autre endroit, au genou », explique l’entraîneur de Rennes Bruno Genesio. « C’est un coup dur pour nous. Il a déjà été absent pendant six semaines. Il a fait beaucoup d’efforts pour revenir. Il était très bien, il avait retrouvé son niveau. Il avait aussi retrouvé une fraîcheur mentale qui était parfaite ».

On ne sait pas encore quand Doku pourra rejouer au football. « On attend un peu plus d’éléments pour connaître la durée de son invalidité mais ce n’est pas une blessure bénigne », dit Bruno Genesio. « C’est le ligament latéral externe qui est touché. On verra d’ici une dizaine de jours la durée de son indisponibilité. Ça ne nécessite pas d’opération, c’est la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. C’est difficile d’avoir un délai sur ce genre de blessure. Ça fait partie des aléas d’une saison mais il faut qu’il garde le moral même si c’est dur pour lui, et pour nous ».

Jérémy Doku n’a joué que trois matches en début de saison avec le Stade Rennais, avant de se blesser à la cuisse lors d’un match contre Nantes le 22 août. L’ancien Anderlechtois avait repris l’entraînement mais n’avait toujours pas rejoué en match avec le club breton.