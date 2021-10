Soupçons d’agressions sexuelles: le bourgmestre d’Ixelles a rencontré les gérants des deux bars

Marre de devoir faire attention à mon verre », « Violeur, à toi d’avoir peur », « Patrons complices »… Hier soir, jeudi 14 octobre, 1.300 personnes ont marché pour apporter leur soutien aux victimes des agressions sexuelles. Deux bars du Cimetière d’Ixelles sont visés, et en particulier un serveur, qui compterait 17 plaintes à son actif et agirait depuis 6 ans.

« Le bourgmestre a très bien expliqué ce qu’il fait et entend faire, au-delà de la décision de fermeture immédiate des deux bars (pour laquelle il veut monter un dossier qui pourra éventuellement résister aux recours) et du renforcement de la présence policière demandé par les filles et dans les limites imposées par les procédures judiciaires en place », a expliqué sur sa page Facebook Monica Frassoni, conseillère communale d’Ixelles.

Le Waff et le El Café

« Si une généralisation ne peut évidemment pas être faite pour l’ensemble de nos lieux de sortie qui, pour certains d’entre eux, mettent les moyens pour rendre sûr leur lieu de sortie ; s’il ne nous appartient pas non plus de nous immiscer dans les enquêtes judiciaires en cours, ni de céder à la loi du talion, il n’en reste pas moins que le nombre extrêmement important de témoignages et la répétition de ces faits dans le temps sans amélioration concrète doivent nous amener à réagir à la hauteur de la gravité des faits. » Christos Doulkeridis (Ecolo) s’est exprimé sur sa page Facebook. Il dit avoir rencontré les gérants du Waff et du El Café, les deux bars visés, ce vendredi matin, suite à une convocation adressée par le bourgmestre.