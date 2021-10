Federia observe une stabilisation du marché immobilier après la frénésie post confinement

La fédération s'interroge à cet égard sur les ambitions de performances énergétiques des bâtiments annoncées pour 2030 et 2050: sans leviers et incitants des autorités pour rencontrer ces obligations, l'impact pour les vendeurs et les acheteurs risque d'être important.

Les représentants des agents immobiliers préfèrent que la situation se calme pour permettre un accès le plus large possible au logement, et que les agents immobiliers puissent jouer leur rôle d'accompagnement des clients, d'information et de bon suivi administratif des opérations immobilières. À cet égard, Federia met en garde contre les pratiques de certains "coachs immobiliers" dont l'activité n'est pas soumise à un agrément, et qui n'ont pas les mêmes obligations que les agents immobiliers vis-à-vis des clients.